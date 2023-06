VIDEO ja -BLOGI | Slava Ukraini nõukogu otsustas MTÜ tegevusega jätkata

Pressikonverentsil rääkis Slava Ukraini nõukogu juht Kristo Tohver ja juhatuse liige Marika Priske.

Räägiti kolmest teemast: kuidas Slava Ukraini oma tegevust jätkab, milliste projektidega on plaan edasi minna ja mis tulemusi andis revisjoni esimene etapp.

Tohver kinnitas, et MTÜ üldkogu on otsustanud ühehäälselt Slava Ukraini tegevusega vähemalt 2023. aasta lõpuni jätkata. Põhjustena toodi välja, et Ukrainas toimuv sõda ei ole lõppenud ja abi on jätkuvalt vaja, lisaks on Slava Ukraini kontol raha, mida saab otstarbekalt Ukraina hüveks ära kasutada. Priske sõnul on Slava Ukraini kontol hetkel umbes 600 000 eurot.

Tohvri sõnul on nende peamine ülesanne teha kõik endast olenev, et taastada usaldust Ukraina heaks annetamisse. Ta ütles, et MTÜ Slava Ukrainile tuleb hetkel jätkuvalt annetusi nii eraisikutelt kui ettevõtetelt, mis annab lootust, et usaldus ei ole kadunud.

Tohver rõhutas, et kogu Slava Ukraini edasine tegevus peab olema maksimaalselt läbipaistev, alates revisjonist kuni kõikide järgnevate projektideni.

Pressikonverentsil selgus, et lähinädalatel võtab Slava Ukraini tegevjuhi koha Marika Priskelt üle Anu Viltrop, endine MTÜ Pagulasabi kaasjuht.

Marika Priske sõnul on Slava Ukraini edasine põhimõte olla täiesti kindel, et osutatav abi on täiesti vajalik, käib läbi usaldusväärsete organisatsioonide ja jõuab õigesse kohta.

Revisjoni tulemus on nii Priske kui Tohvri sõnul oodatust positiivsem ning praeguste dokumentide põhjal ei ole näha, et juhatus oleks seadust rikkunud.

Johanna-Maria Lehtme on hetkel küll MTÜ liige, kuid mingit muud rolli tal seal ei ole. Tohvri sõnul ei näe ta tänase seisuga, et Lehtme tulevikus Slava Ukrainisse naaseks.

