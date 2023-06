Ukrainas Sumõ oblastis lasid Vene diversandid maha kuus metsateadlast

„Varem oli informatsioon, et see oli suurtükituli, aga see ei ole nii. Tuli vaenlase diversiooni- ja luuregrupp, mis tulistas meie töötajaid läheda maa pealt... Alguses hakkas diversiooni- ja luuregrupp tulistama küla. Metsateadlased kuulsid seda ja otsustasid sellest kohast lahkuda, kus olid. Selgus, et metsateel oli diversiooni- ja luuregrupi varitsus, mis neid tulistas,“ rääkis Zakussõlo.