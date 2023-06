OTSEBLOGI | Ukraina õhujõud: õhutõrje tulistas alla 6 Kinžali ja 6 Kalibrit. Kiievi oblastis on purustusi ja kannatanuid

Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa ründas täna Ukrainat aeroballistiliste rakettidega Kinžal ja tiibrakettidega Kalibr.

Kiievi oblastis said raketilöögis kahjustada eramajad ja on kannatanuid, teatas Telegramis Kiievi oblasti politseiülem Andri Njebõtov.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško kinnitas plahvatuse toimumist Podilskõi rajoonis. Klõtško ütles hiljem, et linnas kahjustatud objekte ja maju pärast raketirünnakut ei ole.

Ukraina relvajõud on saavutanud pealetungil edu mitmel suunal, sealhulgas osal Vuhledari juures paiknevatel lõikudel, teatas Ukraina kindralstaabi esindaja Andri Kovaljov.

„Meie sõdurid on saavutanud osalist edu. Seal, kus Ukraina sõdurid kaitses on, ei ole ühtki positsiooni kaotatud,“ ütles Kovaljov.