FOTOD | Harjumaal kukkus alla gürokopter, milles olnud inimene hukkus

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Marko Schmidt sõnas, et praeguseks on teada, et alla kukkunud gürokopteris oli 60-aastane mees. Mees oli masinaga tegemas erinevaid lennuharjutusi. „Harjutuste tegemist jälgis maapinnal mehe sõber, kelle sõnul oli tegemist kogenud lenduriga,“ ütles Schmidt.