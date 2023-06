KAART | Kuidas jõuda autoga laulu- ja tantsupeole?

Nii Kalevi keskstaadioni kui ka lauluväljaku ümbruses parkida ei saa. Juhkentali tänav ja mitmed Lauluväljaku lähistel olevad tänavad on suletud. Tänavu ei ole võimalik autosid parkida Smuuli teel ega Pirita teel. Liiklusseadusega on keelatud sõidukite parkimine kõnniteedele ja rohealadele ning keelu eirajaid trahvitakse.

2. juulil enne kontserti toimuva rongkäigu ajal on liiklus kesklinnast lauluväljakule piiratud. Samal päeval soovitatakse pealinna külalistele jätta tasuta auto mõnesse suurde parklasse (vt fotosid) ja sealt liikuda edasi lauluväljaku poole. Parklate ja lauluväljaku vahel on tagatud ühistranspordiühendus. Siiski kõik bussid lauluväljakuni ei sõida ja peopaika jõudmiseks tuleb pisut jalutada.

30. juunist 2. juulini tuleb arvestada, et suuremad rahvamasside liikumised toimuvad enne ja pärast üritusi. Seega on liiklus on piiratud kuni kümned tuhanded jalakäijad ümbruskonna tänavatel ja sõiduteedel kontsertidele kogunevad. Samuti siis, kui rahvamassid pärast kontserte paari tunni jooksul tagasi kesklinna liiguvad.