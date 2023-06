Pane end proovile! Siin on põhikooli matemaatikaeksam, mis veerand õpilastest läbi kukutas

Haridus- ja noorteamet (HARNO) selgitas Delfile, et keskmine põhikooli matemaatika lõpueksami sooritusprotsent oli 65,1, mis on ameti sõnul võrreldav pandeemiaeelse olukorraga. See on kõrgem, kui varasemal kahel aastal, kui eksamist läbisaamise lävendit ei kasutatud.