VIDEOD PIIRILT | PPA logistikud on Eestis tagasi. Lõuna prefekt: mõlemad pooled nõustusid, et piiri ületamine oli inimlik eksitus

Politsei- ja piirivalveamet teatas, et kaks PPA logistikut said õnnelikult kodumaale tagasi. Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles, et mõlemad pooled nõustusid sellega, et tegu oli inimliku eksitusega ning logistikute sõnul möödusid paar päeva Venemaal rahulikult.