FOTOD | Pärnu linnas Põlendmaa külas põles prügila

Täna kell 13.36 sai häirekeskus teate, et Pärnu linnas Põlendmaa külas on süttinud prügila ning tuli levib kiiresti. Sündmusele reageeriti suurte jõududega ning välja sõitsid Häädemeeste, Kilingi-Nõmme, Pärnu, Vändra ja Türi kutselised ja Sindi ning Are vabatahtlikud päästjad.