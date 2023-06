Euroopa Parlament: järgmistel NATO tippkohtumistel tuleks astuda samme Ukrainale ühinemiskutse esitamiseks

Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles rõhutatakse, et Ukraina NATOga ühinemise protsess peaks algama pärast sõja lõppu ning toimuma võimalikult kiiresti. Seni peaksid Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid ning NATO liitlased ja nende partnerid töötama tihedas koostöös Ukrainaga välja ajutised julgeolekutagatised, mida rakendada sõja lõpust kuni ajani, mil Ukraina saab alliansi täieõiguslikuks liikmeks.

Ukraina liitumine nii NATO kui ka ELiga suurendaks parlamendi hinnangul julgeolekut Ukraina naabruses ja kogu maailmas. Samuti tihendaks see Ukraina suhteid lääneriikidega.

Lisaks mõistab parlament karmilt hukka Kahhovka tammi hävitamise Venemaa poolt 6. juunil: tegemist on sõjakuriteoga, mis tõi Ukrainas kaasa laialdase üleujutuse ja ökotsiidini küündiva keskkonnakatastroofi. Resolutsioon rõhutab, et kõik sõjakuritegude toimepanijad, sh tammi hävitajad, tuleb rahvusvahelise õiguse kohaselt vastutusele võtta.

Parlament toetab Euroopa Ülemkogu eelmise aasta otsust anda Ukrainale ELi kandidaatriigi staatus ning loodab, et kui Ukraina on täitnud kõik Euroopa Komisjoni arvamuses osutatud seitse tingimust, annab ka Euroopa Komisjon plaanile heakskiidu. Parlamendi hinnangul on ühinemisläbirääkimiste alustamiseks vaja selget tegevuskava. Piisavalt suure toetuse korral võiksid läbirääkimised alata juba käesoleval aastal.