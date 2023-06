Kuidas valida ilusat .ee domeeni?

Väldi numbrite ja kriipsude kasutamist

Et luua ilusat .ee domeeni, soovitan vältida numbrite ja kriipsude kasutamist. Need võivad tekitada segadust ja muuta domeeni raskemini loetavaks. Lihtne ja selge domeeninimi on alati parem valik.

Väldi IDN domeenide kasutamist

IDN-domeenid (Internationalized Domain Names) võimaldavad kasutada domeeninimes täpitähti, erinevaid tähestikke ja muid mitte-ladina tähti. See annab võimaluse registreerida domeene, mis on kohalikule keelele või kultuurile sobivamad. Kuigi IDN-domeenid pakuvad mitmeid eeliseid, on nendega kaasnevad teatavad piirangud ja väljakutsed, mida tasub kaaluda. Mõned peamised põhjused, miks mõned inimesed võivad otsustada mitte kasutada IDN-domeene, on järgmised: