Venemaa poolt piiril kinni peetud PPA logistikud pääsesid tagasi kodumaale

Lõuna prefekt Vallo Koppel kinnitas, et kaks logistikabüroo töötajat on õnnelikult Eestimaa pinnal tagasi.

„Politsei- ja piirivalveameti kiire reageerimine ja järeleandmatu töö kahe töötaja vabastamise nimel väärib tunnustust,“ märkis siseminister Lauri Läänemets ühismeedias. „Nagu algusest peale rõhutasime – tegu oli tavaliste, hooldustöid tegevate meestega ja inimliku eksitusega piiri ületamisel. Mul on hea meel, et mehed koju jõudsid, ja loodetavasti toibuvad nad juhtunust kiirelt. Küll aga on see intsident PPA-le õppetund tulevikuks ning PPA-l on vaja juhtunu üksikasjalikult läbi analüüsida. Ennekõike tuleb aga järeldada üht – piiri väljaehitamisel peame liikuma kiires tempos edasi, et 2025. aastal oleks kogu maismaapiir valmis.“