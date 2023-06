Raportis öeldakse, et komitee tegi kindlaks, et Johnson teadis COVID-19-ga seotud reegleid ja juhiseid, teadis nende reeglite ja juhiste rikkumistest peaministri residentsis Downing Streetil ja eksitas parlamendi alamkoda, vahendab Guardian.

Johnson eksitas parlamenti siis, kui ütles muu hulgas, et Downing Streetil järgitakse juhiseid täielikult ja kogu aeg. Kui ta jättis ütlemata, et teab üritustest, kus reegleid rikuti. Kui ta ütles, et usaldab korduvaid kinnitusi, et reegleid ei rikutud. Kui ta teeskles olukorra parandamist, aga jätkas alamkoja ja oma eitamistega privileegide komitee eksitamist.