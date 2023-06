VIDEO | Ülesköetud emotsioonid parlamendis: Martin Helme lubas riigikogu aseesimehe Toomas Kivimäe istungisaali aknast alla lennutada

Kuidas olukord selle punktini eskaleerus, saab lugeda riigikogu ööistungi stenogrammist:

Hea juhataja! Head kolleegid! Ma kõigepealt tahan tänada ettekandjat, kes tõesti väga sisuka ettekande tegi. Ja tänan ka kõiki küsijaid, sest läbi nende küsimuste saime me sellel teemal palju rohkem teada. Viimaste nädalate riigikogu juhtimise koha pealt mulle tundub, et kui me tihti räägime, et me ei tahaks, et Euroopas kuskil oleks ühendatud mingi asi, kes kontrollib meie tegevust, siis mul on küll tunne, et viimaste päevade tegevuses, kuidas riigikogu juhitakse juhatuse poolt, kuidas inimesed ise arvavad, et nemad loevad seda kollast raamatut nii, nagu nemad loevad ja siis see ongi ainuõige ja sõna annavad siis, kui nad soovivad, mitte siis, kui seda küsitakse. Eriti ma ütleksin protseduuriliste koha pealt, et jah, ma olen nõus, et kui siin tuleb 100 protseduurilist, siis see ei ole loogiline. Aga meil saalis on siin, ma ei oska protsentuaalselt öelda, aga praegu saali vaadates…

02:14 Aseesimees Toomas Kivimägi

Hea kolleeg, palun jääda päevakorra juurde! Palun jääda päevakorra juurde!

02:14 Aivar Kokk

See on praegu täpselt seesama, mida Toomas järjekordselt teeb, eks. Mitte keegi ei saa öelda mulle, kui ma tulen kõnet pidama, millest ma räägin ja kuidas ma räägin. Seesama sekkumine pidevalt ja otsustamine ühe isiku poolt, noh, praktiliselt kahe isiku poolt 99 riigikogu liikme suhtes ongi see teema, mis on tekitanud olukorra et usaldamatus. Me täna siin öösel oleme ainult ühel põhjusel, et esmaspäeval 27 minutit lasti küsida või üle anda eelnõusid, siis öeldi, et kõik. Kuidagi on olnud üle 30 aasta siin riigikogus mingi süsteem, kokkulepped ja äkki need kokkulepped on kadunud. Lihtsalt on algand teerull ja arvamus.