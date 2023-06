VIDEO | Mida hõikas Martin Helme riigikogu aseesimehele lähenedes? EKRE-l on mitu versiooni

02:14 Aivar Kokk

See on praegu täpselt seesama, mida Toomas järjekordselt teeb, eks. Mitte keegi ei saa öelda mulle, kui ma tulen kõnet pidama, millest ma räägin ja kuidas ma räägin. Seesama sekkumine pidevalt ja otsustamine ühe isiku poolt, noh, praktiliselt kahe isiku poolt 99 riigikogu liikme suhtes ongi see teema, mis on tekitanud olukorra, et usaldamatus. Me täna siin öösel oleme ainult ühel põhjusel, et esmaspäeval 27 minutit lasti küsida või üle anda eelnõusid, siis öeldi, et kõik. Kuidagi on olnud üle 30 aasta siin riigikogus mingi süsteem, kokkulepped, ja äkki need kokkulepped on kadunud. Lihtsalt on alanud teerull ja arvamus.

Ma tahtsin enne, kui Toomas segama hakkas, rääkida seda, et kui siin praegu saalis vaadata, siis enamus siin saalis peaaegu on need, kes on esimest korda siin riigikogus. Kui paljud teist teavad, mida mina tegelikult tahtsin protseduuriliselt küsida, et kas ka enne arutelu öeldakse, kuidas seda arutelu läbi viiakse, mitu küsimust on, kes võivad tulla siia kõnet pidama? Ei, järgmine punkt tuleb täpselt samamoodi. On kaks ettekandjat, kas mõlemal on üks küsimus. Kas ühele võib kaks esitada? Kas kõnesid võivad kõik pidada või ainult fraktsiooni esimees? See unustatakse ära. See, mis ongi juhataja ülesanne. Ja mina teeks küll ettepaneku, nii nagu praegu on Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti tegevuse kontroll, me võib-olla võiks teha siin parlamendis ettepaneku, et Euroopa Liidus oleks ka parlamentide juhatamise järelkontroll, kuhu me oma esindajad saadame. Sest muidu ei ole võimalik absoluutselt siin teha. Tuleb Jüri juhtima, kellel on kogemus, ma võib-olla eksin, aga vähemalt 2017 oli ta juba juhatuses. Mitte ühtegi korda ei ole meil tekkinud vaidlusi. Kui ikka Jüri on öelnud, et aitab nendest protseduurilisest, siis enamus juhtudel kaovad need protseduurilised ära, sest ta on lasknud need küsimused ära küsida. Aga millegipärast praegugi hetkel pidevalt püütakse mul selja taga…