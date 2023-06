Setomaa vald moodustati 2017. aastal ja see kuulub Võru maakonda. Idas piirneb Setomaa vald Venemaaga. Vallavolikogu liige Üllar Tamm märgib, et Luhamaa ja Koidula piiripunktide ümbruses on eksida keeruline, sest seal on piir selgelt näha. Saatse piiripunkti juures on see aga täiesti võimalik.