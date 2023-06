OTSEBLOGI | Kindralstaap: Ukraina kaitsejõud on vabastanud üle saja ruutkilomeetri maad

„Viimase nädala jooksul on meie väed liikunud edasi kuni kolm kilomeetrit Mala Tokmatška asula piirkonnas ja kuni seitse kilomeetrit Velõka Novosilkast lõuanas. Donetski ja Zaporižžja oblastis on vabastatud seitse asulat. Uuesti on kontrolli alla võetud üle saja ruutkilomeetri Ukraina territooriumi,“ ütles Hromov.