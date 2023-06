FOTO | Linnaosavanem ajab jälgi – kes ometi eiras keeldu ning käis Putukaväilal niitmas?

Manuela Pihlap (Keskerakond) rääkis Delfile lisaks, et niitmist olla tema teada märgatud 8. juuni õhtul. „Selline niitmine on omavoliline ja haljastusele kahjulik, sest pikem muru ja hein aitab paremini hoida niiskust,“ märkis ta. „Kuna Tallinna linnas on pikalt kestnud soojade ja kuivade ilmade tõttu niitmistööd pausile pandud, siis tekkis küsimus, kes selleks korralduse on andnud. Linnaosa koostööpartneritega oli juba enne ülelinnalise niitmise peatamist tehtud kokkulepe, et kuiva ilma kestmise ajal linna maal ei niideta,“ jätkas Pihlap. „Putukaväil on tähtis osa Tallinna linna suuremast liikumisvõrgustiku plaanist, millega linnakeskkonda rohelise pealinna vääriliselt keskkonnasõbralikumaks muuta, sellel alal niidab linnaosa vaid üks kord aastas. Seda eesmärgil, et kuivanud muruplatsi asemel oleks liigirikas ja lopsakas niit.“