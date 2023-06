Poola vastuseis NATO juhi põhikandidaadile lõhestab allianssi

Frederikseni kõrval on ka teisi valikuid

Mitmed Euroopa Liidu ametnikud vahendasid The Wall Street Journalile, et Poola ei toeta praeguse Taani peaministri Mette Frederikseni kandidauuri NATO peasekretäriks. Frederikseni nimi on kogunud populaarsus peale seda, kui ta kohtus eelmisel nädalal Ameerika president Joe Bideniga. Ometi on Frederiksen kinnitanud, et ta ei ole positsioonist huvitatud.

Juhul kui Frederisken peaks siiski enda kandidatuuri esitama, võib Poola vastuseis põrmustada tema võimalused ametikoha saamiseks. NATO peasekretär valitakse kõigi 31 liikmesriigi konsensusel. Kaks kõige tõsisemat kandidaati on praegu Frederiksen ning Briti kaitseminister Ben Wallace. Lisaks on välja toodud ka peaminister Kaja Kallase, Hispaania peaminister Pedro Sáncheze ning Euroopa Komisjoni Presidenti Ursula von der Leyeni võimaliku kandidatuuri.

Juht võiks tulla allianssi idatiivast

The Wall Street Journaliga suhelnud Euroopa Liidu ametnikud tõid välja, et Poola toetab uue juhi valimist allianssi idatiivast. Lisaks heidab Poola Taanile ette NATO poolt sätestatud kaitsekulutus kohustuste mitte täitmist. Üleüldse kulutab 2% SKT-st kaitsele vaid 12 liikmesriiki, millest neli (Poola, Leedu, Läti ja Eesti) kuuluvad allianssi idatiiba. Ametnikud tõid lisaks välja, et Poola ei ole huvitatud järjekordsest Skandinaaviast pärit peasekretärist.

Poola nii nagu mitmed teised Venemaa läheduses asuvad riigid usub, et allianss saadaks Moskvale tugeva sõnumi nimetades ametisse NATO peasekretäri, kes pärineb endisest Nõukogude Liitu kuulunud riigist. Selle valguses on mitmed riigid pakkunud sobivaks alternatiiviks Frederiksenile Kaja Kallast.

Kallas on aga paljude lääneriikide jaoks keeruline valik. Nad usuvad, et allianssi juhtkonna Venemaa ukse ette toomine oleks liiga provokatiivne käik. Küll aga nõustuvad enamus liitlasriike, et uus juht võiks olla riigijuhist naine.