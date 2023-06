Erdoğan: Rootsi ei pääse NATO-sse, kuni Stockholmis toimuvad „terroristide“ meeleavaldused

Türgi ei saa läheneda Rootsi NATO-pürgimustele positiivselt, kui Stockholmis protestivad „terroristid“, ja Türgi seisukoht tehakse täna läbirääkimistel Rootsi esindajatega Ankaras taaskord selgeks, kuulutas Erdoğan eile Aserbaidžaanist naastes lennukis ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Erdoğan tegi selle avalduse enne, kui Türgi, Rootsi, Soome ja NATO esindajad täna Ankaras läbirääkimisteks kohtusid.

Rootsi on teatanud, et on kinni pidanud oma osast Türgiga Madridis sõlmitud kokkuleppest Ankara julgeolekumuredega arvestamise kohta, sealhulgas võttis äsja vastu uue terrorismivastase seaduse, mis Rootsi sõnul järgib riiklikku ja rahvusvahelist õigust väljaandmiste kohta.

Türgi-Rootsi suhteid halvendas aga mais Türgi- ja NATO-vastane meeleavaldus Stockholmis, mille käigus projitseeriti parlamendihoone seinale Türgis ja Euroopa Liidus keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) lipp.

„See ei ole ainult seaduseparanduste ja põhiseaduse muutmise küsimus. Mis on seal politsei töö? Neil on õiguslikud ja põhiseaduslikud õigused, nad peaksid neid õigusi kasutama. Politsei peaks need asjad ära hoidma,“ lausus Erdoğan.

Päeval, kui ta sel kuul NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga läbirääkimisi pidas, toimus Erdoğani sõnul Stockholmis samasugune meeleavaldus. Ta lisas, et ütles ka Stoltenbergile, et Rootsi peab sellised üritused ära hoidma, et saavutada Türgi heakskiit enda NATO-sse astumisele.

Pärast kohtumist Erdoğaniga ütles Stoltenberg, et kokkulepe Rootsi NATO-ga ühinemise kohta võidakse saavutada enne NATO tippkohtumist Vilniuses.