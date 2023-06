VIDEO ja FOTOD | „Ma ei saa unustada oma ema ja isa mälestust.“ Täna möödub 82 aastat juuniküüditamisest

Mälestusüritusel Balti jaamas olid muuhulgas kohal ürituse eestvedajad naiskodukaitsest, noorkotkaste ja kodutütarde esindajad ning lapsena küüditatud Malle Järvik ja Tiia Nurmis. „Tähelepanu on nii suur,“ ütles Järvik pärast lintide ülespanekut heldinult. „Mul on hea meel, sest ehk näevad ülevalt minu esivanemad seda, mida nad pidid läbi elama,“ lisas ta.

Ukrainas toimuva agressiooni kontekstis on küüditamise mälestamine täna eriti oluline. Järvik kirjeldas, kuidas otsib peaaegu iga päev esimese asjana telefonist Ukraina uudiseid ja mõtleb, mida need inimesed tunnevad. „Nad ei saa koju, nad ei saa oma lähedastega suhelda. See on õudne,“ sõnas ta.