VIDEO | Kaja Kallas Venemaal kinni peetud meestest: loodan, et Venemaa on mõistlik ning saame inimesed koju

Kallas sõnas, et ta loodab, et Venemaa on valmis koostööks ning annab PPA logistikud rahumeelselt tagasi. „Selle nimel käib töö. Inimesed eksisid ja see polnud kuidagi pahatahtlik,“ ütles Kallas.

Seda, kas mehed võivad Venemaale jääda pikemaks ajaks, ei oska Kallas hinnata. „Ma väga loodan, et [Venemaa] käitumine on mõistlik. See näitab seda, et meil on piiril kohti, mille väljaehitamisega me tegeleme,“ ütles Kallas. Ta lisas, et logistikute eksimust ei oleks juhtunud, kui Eesti idapiir oleks korralikult välja ehitatud.