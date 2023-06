„Ma olen valmis erasõjafirma Wagner võitlejate eest hoolitsema, aga täna olen ma olemas, aga homme mind ei ole. Ja seetõttu peaks riik kindlasti osalema sotsiaalsetes garantiides veteranidele, võitlejatele, kes on täitnud ülesannet. Seetõttu, kui me alustasime selles sõjas osalemist, ei rääkinud keegi, et me oleme kohustatud kaitseministeeriumiga lepingud sõlmima. Keegi erasõjafirma Wagner võitlejatest ei ole valmis jälle häbi teed minema. Ja seetõttu ei hakka keegi lepingut sõlmima,“ vahendas Prigožini sõnu tema pressiteenistus.