FOTOD | Riigikogu lõpetas pärast ööistungit kevadistungjärgu

„Isegi seaduse eestvedajad on tõdenud, et perehüvitiste kärpimises esineb Põhiseaduse kaitse all olevate õiguste riive. Nende selgituses pühendab aga eesmärk abinõu ehk riigi eelarveseisu parendamise nimel võib rikkuda perede õiguspärast ootust. Lisaks rõhutatakse, et kuna seadus on kehtinud nõnda lühikest aega, nõrgendab see õiguspärase ootuse kehtivust. Tegu on tõlgendusega Põhiseadusest, mis õõnestab Eesti inimeste usku riigi toimimisse,“ seisab Isamaa fraktsiooni pöördumises.