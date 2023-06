Sotsiaalmeedias teatati Kadõrovi parema käe hukkumisest. Riigiduuma spiiker: ta on elus ja terve

„Kadõrovi kaasvõitleja Delimhanov – miinus. Tehti kahesajaseks... Ma juba kirjutasin, et erioperatsioonide jõudude üksuse Banderlohõ luure on väga vinge. Nii hoida, poistelt uskumatu uudis. Prõmorskis tehti kahesajaseks Kadõrovi parem käsi Delimhanov. Töötasid just Banderlõhõ koos grupiga Horõzont ja Zaporižžja operatiivväejuhatuse üksusega Fobos. Koos nendega läksid Kobzoni kontserdile teised Kadõrovile lähedased ja veel umbes 200 meest isikkoosseisust,“ teatas Sazonov. „Üksuse Ahmat juhtkond. Noh, welcome to Ukraine, nagu öeldakse. Muudame kõike kiiresti, uus prioriteetne sihtmärk, töötame praegu. Suurtükivägi reageeris hetkega. Haavatuid pole, isegi „kiirabi“ ei tulnud. Kõik surnukehad viidi minema helikopteritega. Poole tunni pärast saabusid – 12 kopterit. Et saladus oleks. Aga mis saladus, selliste uudiste pärast jäid luurajad viimseni sinna.“