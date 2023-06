Lõuna prefekt piiripunkti juures kinni peetud PPA logistikutest: keskpäeval on lootust saada vaheinformatsiooni

Koppel rääkis Delfile, et eile toimus piiriesindajate abide kohtumine piiri joonel, et selgitada, miks ja kuidas ebaseaduslik piiriületus aset leidis. „Sealt me muidugi kahjuks vastust ei saanud, kas ja millal me võiksime oma inimesed tagasi saada,“ ütles ta ja lisas, et Eesti hoiab Vene poolega kontakti, et saada uut informatsiooni. „Hetkeseisuga on lootust, mitte küll kindlasti teada, aga on lootust, et saame vähemalt mingit vaheinformatsiooni lõuna paiku.“