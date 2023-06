Lukašenka: tuumarelva kasutamiseks piisab ühest telefonikõnest Putinile

„Tihti kuulen: see on Vene relv. Ilma Venemaata ei saa kasutada. Kuulge, kui algab sõda, kas ma hakkan ringi vaatama?“ küsis Lukašenka eile antud intervjuus Vene telekanali Rossija 1 propagandistile Olga Skabejevale, vahendab Interfax.

„No ei, võtan toru... Kus ta [Putin] ka ei oleks, võtab ka tema. Tema helistab, mina võtan toru. Iga hetk... Mis probleem siin on: kokku leppida...?“ lausus Lukašenka. „See pole mingi küsimus. Selles oleme me juba kokku leppinud.“

Lukašenka kuulutas veel, et Valgevene on saanud Venemaalt tuumarelva, mille võimsus ületab kolmekordselt USA teises maailmasõjas Jaapani vastu kasutatu oma.

„Pomm on kolm korda võimsam kui Hiroshimas ja Nagasakis. Seal hukkus hetkega üle 80 000, [hiljem] 250 000... Aga siin on üks pomm kolm korda võimsam. See on, ma ei tea, ligi miljon inimest hukkub kohe. Jumal hoidku selle relva kasutamise eest,“ ütles Lukašenka.