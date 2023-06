Trump kuulutas pärast saladokumentide asjus süüdistuse saamist, et on poliitilise tagakiusamise ohver, ja lubas süvariigi hävitada

Trump esines talle iseloomuliku bravuuriga ning postitas sotsiaalmeediasse autost teel kohtumajja avalduse, milles väitis nagu alati, et ei ole teinud midagi valesti ja teda kiusatakse taga poliitilistel põhjustel. Kohtus istus ta aga vaikselt, kulm kortsus ja käed risti, samal ajal, kui tema advokaat teatas tema asemel, et ta ei tunnista ennast süüdi. Trump ei pidanud ära andma oma passi ja tema liikumisvabadust ei piiratud ka muul moel, vahendab Associated Press.