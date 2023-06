GRAAFIK | Erakondade reitingud: Sotsid möödusid Eesti 200-st

Esikolmikule järgnevad SDE (10%), Isamaa (9,2%) ning Eesti 200 (9,2%). SDE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,7 protsendipunkti võrra ning Isamaa toetus viimase kolme nädalaga 1,9 protsendipunkti võrra. Eesti 200 on viimaste tulemuste põhjal langenud reitingutabelis sotside seljataha ning Isamaaga on toetus hetkel võrdne. Praegusest madalam oli Eesti 200 toetus viimati eelmise aasta novembris.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.