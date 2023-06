Läänemets Venemaal kinni peetud eestlastest: teeme kõik, et mehed tagasi saada. Pole võimalik prognoosida, millal

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul ei ole alust arvata, et mehed ohus oleksid. „Me teeme endast kõik oleneva, et võimalikult kiiresti [mehed tagasi saada], aga pole võimalik prognoosida, millal,“ sõnas ta.

Läänemetsa sõnul tegeleb PPA protseduuride ja läbirääkimistega edasi, hetkel on toimunud üks kohtumine, teist pole veel kokku lepitud. „Me ei tea, mis on Venemaal kavas. Piiririkkumise korral peetakse alati kinni ja vesteldakse, kui kaua võtab aega, ei tea. Loodame, et võimalikult vähe,“ sõnas ta.