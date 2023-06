Putin: Venemaal ei ole piisavalt täpset laskemoona, droone ega kaasaegseid tanke

„Loomulikult sai sõjalise erioperatsiooni käigus selgeks, et paljud asjad on puudu: täppismoon, sidevahendid, lennukid, droonid ja nii edasi. Meil on neid, kuid kahjuks mitte arvuliselt piisavalt,“ ütles Putin teisipäeval kohtumisel sõjakorrespondentidega.

Putini sõnul on Venemaa kaitsetööstus kasvamas. „Ja kui poleks olnud sõjalist erioperatsiooni, poleks me ilmselt kunagi aru saanud, kuidas oma kaitsetööstust peenhäälestada nii, et meie armee oleks maailma parim, aga me teeme seda,“ teatas ta.