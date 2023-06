Venemaa piirivalvurid pidasid kinni kaks ekslikult Venemaa piiri ületanud PPA logistikut

President Alar Karis sõnas, et korralikult märgistatud piir on tähtis, et ei eksiks kohalikud elanikud ega ka PPA töötajad ise. „Täna juhtunu on inimlik eksitus, mille lahendus on Eesti-poolne selgitus ja meie ametnike vabastamine. Loodan, et kaks piiri hooldustööde ajal Saatse piiripunkti juures üle piiri kaldunud PPA logistikut jõuavad kiiresti tagasi koju, oma perede ja kolleegide juurde,“ ütles Karis.