Türi vallaametnik loomi piinanud lapsest: oleme nii laste kui nende vanematega rääkinud

Vaan sõnas, et vald on rääkinud nii loomi piinanud lapse, seda pealt vaadanud ja filminud laste ning nende vanematega. Vestlused jätkusid ka täna. „Juhin tähelepanu, et vestlused ei ole pelgalt vestlused, vaid nende raames toimub laste ning perede nõustamine. Praegusel hetkel on see esmane lahendus, mida saame säärases olukorras rakendada,“ rääkis Vaan.

Tema sõnul tehakse tihedat koostööd politseiga, et selliseid asju enam ei juhtuks. Vaan paneb lapsevanematele südamele, et kuigi on suvevaheaeg, ei saa lapsi omapäi tegutsema jätta. „Lapsevanemad peavad pöörama suuremat tähelepanu sellele, et lastel on tekkinud palju „sisustamata“ vaba aega. See omakorda viib tihti tegevusetuse ja rumalate tegudeni,“ hoiatas Vaan.

Lastekaitse ja politsei rõhutavad, et suvevaheaeg ei ole lapse ega vanema jaoks „kõigest prii“ aeg. „Tegemist on perioodiga, mil laps saab puhata õppetööst, kuid selle juures ei kao lapsevanema kohustus pidada järelevalvet oma võsukese ning tema tegemiste üle,“ ütles Vaan.

Vaan lisas, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga ja ta mõistab, et see on tekitanud inimestes ärevust ning pahameelt, kuid soovib, et pere saaks rahu ja ametnikud saaksid probleemiga rahulikult tegeleda.

Võigas loomapiinamine

Nädalavahetusel vapustas avalikkust sotsiaalmeedias levinud jõhker video, milles näeb väikest poissi sõbra ergutuste saatel siili ja varest kirvega surnuks peksmas.

Videos oli näha, kuidas noor poiss varest vastu maad peksis ja teda jätkuvalt kirvega lõi. Seejärel jätkas ta samasugust jõhkrutsemist siiliga.

Kesk-Eesti politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Valmsen sõnas Delfile, et politsei vestles poisi ja tema vanematega. „Vestluse käigus selgitasime selle juhtumi tagamaid ja proovisime aru saada, mis viis poisi nii jõhkra käitumiseni. Poiss tegelikult ei osanud kuidagi oma käitumist põhjendada, kuid meie eesmärk on see, et poiss mõistaks oma teo jõhkrust ja et selline asi mitte kunagi ei korduks,“ lausus ta.