Inglismaal Nottinghamis sai rünnakute tagajärjel kolm inimest surma ja kolm vigastada

Ülemkonstaabel Kate Meynell Nottinghamshire ’i politseist ütles, et usutakse, et kõik kolm juhtumit olid omavahel seotud.

„See on kohutav ja traagiline intsident, mis on nõudnud kolme inimese elu,“ ütles Meynell. „See juurdlus on varases staadiumis ja detektiivide meeskond teeb tööd, et teha kindlaks, mis täpselt juhtus. Me palume, et avalikkus oleks uurimise jätkudes kannatlik.“