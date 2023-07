Türgi on nüüd lähemal: tänu uuele teenusele saate kiiresti, mugavalt ja usaldusväärselt sinna saata ja sealt tuua isegi väikeseid saadetisi

Türgi ja Euroopa kaubavahetuse maht on väga suur. Tööstus- ja kaubandusettevõtted ostavad vajaliku Türgist, et seda siis Euroopas kasutada või müüa. Ja vastupidi – Euroopa ettevõtted müüvad oma tooteid Türgis. Türgi turu eripära tõttu olid veostega pidevalt suured probleemid. Nende probleemide lahendamiseks avas ettevõte Europiir oma kontori Türgis ja tänu sellele on nüüd tagatud kiire ja usaldusväärne teenus euroopaliku kvaliteediga.

„Europiir Logistics OÜ on kaubavedude turul tegutsenud 15 aastat ja juba aasta pakume uut teenust – täis- ja osakoormate vedu Eestist, Lätist, Rootsist, Soomest ja Norrast Türki ning Türgist eespool nimetatud riikidesse,“ räägib Europiir Logistics OÜ juhatuse liige Jekaterina Jeršova. „Me teeme täis- ja osakoormate vedu mõlemas suunas autodega, mere- või lennutranspordiga. Turul peaaegu puuduvad teised ettevõtted, kellel on kontor Türgis ja reaalne kogemus seal töötamisel, sh meresadamates, lennujaamades ja keerulise Türgi tolliga. Kui rääkida meritsi transpordist, siis on meie ettevõte sõlminud lepingud laevandusettevõtetega ja tänu sellele saab lõppklient parima hinna.“

Uus teenus on väga paindlik: Europiir transpordib nii väikeseid koormaid (10–20 kasti) kui ka suuri konteinereid ja täis veokeid. Ettevõttel on suur kogemus osakoormate transportimisel. Europiir kogub väikesed koormad ühte veokisse kokku ja iga saatja maksab oma koha eest veokis. Ettevõte toimetab koorma kuni 24-tonnise kandevõimega autodega või konteineriga Türgi tollilattu ning pakub võimalust kasutada tollivormistuse ja koorma lõppsaaja ukseni toimetamise teenust. Samamoodi Türgist Euroopasse koos tollivormistuse teenusega nii Türgi kui ka Euroopa territooriumil, erijuhtudel koos tollivormistusega, kasutades protseduuri 42, mis lubab kauba edasiliikumisel Euroopa Liidu territooriumil kauba sisseveol käibemaksu mitte maksta, vaid deklareerida see käibedeklaratsiooni esitamisel.