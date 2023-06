Märtsi alguses teatas MTÜ Slava Ukraini, et tellib finantsauditi ja revisjoni, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. Aprillikuu keskel teatas MTÜ, et on revisjoni tegemiseks sõlminud lepingu BDO Eestiga.

Viimase kuu jooksul on levinud uudised, et revisjon on peagi valmimas. Mõne nädala eest käis tärminina läbi juunikuu algus. Tohver selgitas täna Delfile, et oli vaja teha veel erinevaid täpsustusi, kuid nüüd on materjal põhimõtteliselt koos ja ta ise saab sellega tutvuda täna-homme.