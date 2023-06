President Biden lükkas hamba juurekanali raviprotseduuri tõttu edasi kohtumise Stoltenbergiga

„Presidendiga on kõik korras ja ta töötab täna pärastlõunal kindlasti residentsis,“ ütles pressisekretär Karine Jean-Pierre pärast raviprotseduuri Valges Majas, vahendab Reuters.

Esileedi Jill Biden kommenteeris protseduuri New Yorgi rahakogumisüritusel, öeldes, et käis Valge Maja hambaravikabinetis ja Biden oli anesteesia all, aga tõusis üles ja kõik oli korras.