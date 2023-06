Venemaa kaitseministeerium teatas uute lepingute allkirjastamisest vabatahtlike formeeringutega

Eile teatas kaitseministeerium, et esimene leping sõlmiti tšetšeenide eriüksusega Ahmat.

„Olen kindel, et lähinädala jooksul allkirjastavad selle lepingu kõik väekoondised ja muud formeeringud, mis kuuluvad vabatahtliku korpuse koosseisu,“ ütles Aleksejev. „Ma ei kahtle, et formeeringud, mis kuuluvad vabatahtliku ründekorpuse koosseisu, täidavad kõik neile antud ülesanded. Nad on suurepäraselt varustatud, suurepäraselt väljaõpetatud ja mis peamine, ideeliselt motiveeritud ülesannete täitmiseks sõjalise erioperatsiooni käigus.“