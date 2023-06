OTSEBLOGI | Krõvõi Rihis kasvas Vene raketilöögis hukkunute arv kümneni

„Homme, 14. juunil on Krõvõi Rihis välja kuulutatud leinapäev. Seisuga kell 13.00 on kümme inimest hukkunud, üks on rusude all, 28 on vigastatud ning neist 12 on linna haiglates keskmises, raskes ja väga raskes seisundis. Päästeoperatsioon jätkub,“ kirjutas Vilkul Telegramis.