Meie Nursipalu MTÜ kaebas halduskohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse

MTÜ ei ole nõus halduskohtu soovitusega esitada pigem mitmeid erinevaid kaebusi. Näiteks on kohus soovitanud kaevata erinevate praegu käimasolevate ebaseaduslike tegevuste peale, nagu raied, teedeehitus, riigihanked jms. MTÜ leiab, et selline soovitus ei ole asjakohane, sest see ei täida põhieesmärki. MTÜ eesmärk ei ole võimalikult paljudes asjades kohut käia, vaid tagada inimeste põhiõiguste kaitsmine.

MTÜ juhib ka tähelepanu, et üksikute tegevuste vaidlustamine on sisuliselt võimatu, kuna teed jm rajatised tehakse riigikaitseliste objektidena, mida ei saagi vaidlustada, kuna lubade menetluse etapp puudub ja info pole avalik. Metsad on maha võetud ja raadatud paari päeva jooksul peale raieloa andmist ja sisuliselt ei olegi olnud võimalik tegevusi peatada.

MTÜ põhikirjalisteks eesmärkideks on muuhulgas Võrumaa elukeskkonna, omanäolise kultuuri-, ettevõtlus- ja looduskeskkonna kaitsmine. Seega ei saa kaebeõigust käsitleda vaid keskkonnaküsimustes. Inimesed ühekaupa ei suudaks oma õiguste eest seista, sest tegemist on äärmiselt keerulise ja mahuka kohtuasjaga. MTÜ on seisukohal, et isegi praegu on pooled ebavõrdses seisus, kuna Kaitseministeerium palkab advokaadibüroosid ja ministeeriumis on palgal juristid ja ametnikud, kes igapäevaselt nende teemadega tegelevad. MTÜ on aga kodanikuühendus, kus liikmed panustavad oma igapäevase töö kõrvalt ning rahalised vahendid tulevad annetustest.