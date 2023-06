KUULA | Seikle Peipsimaal: Peipsi Järvefestival kestab lausa 8 päeva!

Et puhkus Peipsimaal oleks täiuslik, soovitab Kadri Kaio osa võtta kohalikest festivalidest, millest suurim on maismaad ja järve ühendav Peipsi Järvefestival. „Festivalil saab tutvuda Peipsimaa eluolu, traditsioonide ja maitsetega. Samuti on võimalus laevatada erinevate veesõidukitega, osaleda töötubades ning nautida kontserte. Kõik külalised on oodatud oma paatide või alustega kaasa sõitma või mööda maad festivalile tulema!“