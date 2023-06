Järvamaal varese ja siili tapnud poiss ei osanud oma jõhkrat käitumist põhjendada

Videos oli näha, kuidas noor poiss varest vastu maad peksis ja teda jätkuvalt kirvega lõi. Seejärel jätkas ta samasugust jõhkrutsemist siiliga.

Kesk-Eesti politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Valmsen sõnas Delfile, et politsei vestles täna poisi ja tema vanematega. „Vestluse käigus selgitasime selle juhtumi tagamaid ja proovisime aru saada, mis viis poisi nii jõhkra käitumiseni. Poiss tegelikult ei osanud kuidagi oma käitumist põhjendada, kuid meie eesmärk on see, et poiss mõistaks oma teo jõhkrust ja et selline asi mitte kunagi ei korduks,“ lausus ta. „Kuna tegemist on alla 14-aastase lapsega, siis ei ole meil võimalik seaduse mõttes teda vastutusele võtta (see tähendab alustada menetlust). Siin on vajalik järjepidev töö pere ja lapsega ning koostöös kohaliku omavalitsuse ja poisi perega on praegu meie esmane ülesanne pakkuda talle igakülgset spetsialistide abi ja tuge.“

Politseil on varem olnud poisiga üks kokkupuude ja see oli seotud laste omavahelise konfliktiga. „Lapse jõhker käitumine ei teki tühja koha pealt – sellel on alati põhjus. Oma töös näen seda, et sellise käitumiseni võivad viia kehvad suhted oma eakaaslastega ja sageli ka üldise sotsiaalse toe ja suunajate puudumine, mis võib viia selleni, et lapsel kaovad piirid – ta ei mõista enam oma käitumise tagajärgi,“ sõnas Valmsen. „Laps võib hakata otsima teiste heakskiitu tehes rumalusi ja lollusi, sest tal on tunnustusest lihtsalt nii suur puudus. Sel juhul on tegelikult tegemist abivajava lapsega, keda peavad aitama spetsialistid, et ta sellest ringist välja saada.“

PPAle on teada, et selle sündmuse juures oli veel lapsi, kellest ühega ollakse juba vestelnud, kuid ka teised juures olnud ja tegu õhutanud lapsed on neile teada. „Vestleme ka nende laste ja nende vanematega lähiajal.“