Elukestev õpe on tööturul uus normaalsus

18. sajandi lõpus algas tööstuslik revolutsioon, peale mida on elukutsed olnud pidevas ja järjest kiirenevas muutumises. Vaatame näiteks põlluharijat. Oli aeg, kui vaja oli teadmisi härgadest ja nende rakendamisest adra ette. Siis aurumasinatest, sisepõlemismootoritest, erinevatest väetistest kuni GPSi ja erinevate äppide kasutamiseni. Kui seni on tundmatuseni muutunud eelkõige füüsilise töö tegemine, siis üha arenev tehisintellekt on asunud võtma maad juristide, arhitektide, programmeerijate ja teiste valgekraede tööpõllult. Seega on tööle asumisel töötaja jaoks tähtis, kuidas ettevõte tema konkurentsivõime säilimisse ja arendamisse panustab. See ongi üheks põhjuseks, miks koolituste osas on sätestatud teavituskohustus.

Millised on töötaja ja tööandja õigused ja kohustused?

Töölepingu seadusest (edaspidi TLS) ja täiskasvanute koolituse seadusest (edaspidi TäKS) tulenevad töötajate ja tööandjate jaoks mitmed õigused ning kohustused, mida on mõlemal töösuhte poolel kasulik teada.

TLS § 28 lg 2 p 5 sätestab, et tööandja on kohustatud tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse, kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu. Selle kohustusega üldjuhul arusaamatusi ei teki. Kui tööandjal on vaja, et töötaja omandaks uusi teadmisi või oskusi, saadab ta töötaja vastavale koolitusele. Näiteks, tagamaks teenuse kvaliteeti, suunatakse ehitusettevõte betoonivalu eest vastutav töötaja koolitusele „Betoonitööd talvel“. Kuna koolitus on ettevõtte huvides, tuleb tööandjal kanda koolituskulud ning maksta koolituse ajal töötajale keskmist töötasu. Töötajal on omakorda kohustus osaleda tema tööalaseid teadmisi ja oskusi arendaval koolitusel (TLS § 15 lg 2 p 4).