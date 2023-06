Alaealised tööturul – mida peab jälgima?

Esimesed sammud tööelus määravad suuresti ära selle, kuidas üks noor inimene edaspidi töösse suhtuma hakkab. Seepärast on väga oluline, et esimesed töökogemused oleksid ausad ning noorel inimesel kujuneksid head harjumused tulevikuks. Täiskasvanud isik, kes on saanud 18-aastaseks, on oma töökoha valikul vaba ise otsustama, millist tööd ta oma teadmiste ja oskuste juures on võimeline ning valmis tegema. Kui aga tegemist on alla 18-aastase noore ehk alaealisega, erineb tööle võtmine mõnevõrra täiskasvanute tööle võtmisest. See, milline töö on lubatud alaealistele, sõltub noore vanusest, koolikohustuslikkusest ja töö iseloomust. Alaealine on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Samuti on oluline meeles pidada, et alaealistel on piiratud teovõime ja seetõttu kohalduvad alaealiste iseseisvate tehingute tegemisel teatud piirangud. Näiteks on tööandjal keelatud alaealist tööle lubada ilma seadusliku esindaja (enamasti lapsevanema) nõusoleku või heakskiiduta. See tähendab, et töölepingu sõlmimine alaealisega eeldab alati ka tema seadusliku esindaja nõusolekut. Seaduslik esindaja peab enne lapse tööle lubamist veenduma ja kontrollima, et lapsele pakutavad töötingimused oleksid ka tegelikkuses jõukohased ja sobivad. Tuleb veenduda, et lapse töökeskkond oleks ohutu ning last ei tohi lubada tööle enne, kui on saavutatud kokkulepe kõikides olulistes töötingimustes.