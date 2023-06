Mida teha, kui suhted töötajaga on muutunud keeruliseks?

Mida varem probleemi märgata ja tegutseda, seda parem. Kindlasti ei tasu jääda lootma, et probleem laheneb iseeneslikult. Keeruliste töötajatega tegelemine on väljakutse, kuid kahju minimeerimiseks peab tegutsema kohe esimeste märkide avaldumisel ja mitte venitada olukorra lahendamisega meeskonna taluvuspiirini jõudmiseni. Mida varem probleemi põhjused välja selgitada ning nendega tegeleda, seda kiiremini on võimalik jõuda lahenduseni ning ennetada konflikti süvenemist. Tihtilugu jäetakse üksikud intsidendid tähelepanuta või reageeritakse liiga emotsionaalselt, isiksusele viitava ning isegi halvustava kommentaariga. Probleemi ei asuta lahendama, pinge kasvab ning kui lõpuks kannatus katkeb, tekib soov töötajaga kiirelt töösuhe üles öelda. Töösuhe on alati kahepoolne ja selles täidavad mõlemad pooled oma kohustusi teineteise vastu. Töötaja kohustused lisaks tööülesannete vajaliku hoolsusega täimisele on muu hulgas ka kolleegidega koostöö tegemine ning hoidumine tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist, vara või tööandja mainet.

Töösuhte ülesütlemiseks peab tööandjal olema töölepingu seadusest (TLS) tulenev alus, ülesütlemist peab sisuliselt põhjendama ning põhjendused peavad olema faktipõhised ja tõendatavad. Enne lepingu ülesütlemist on tööandjal kohustus töötajat hoiatada. Hoiatamise nõuet toetab tööõiguses kehtiv ülesütlemiskaitse põhimõte, mille kohaselt tuleks töölepingu ülesütlemist kasutada viimase meetmena, kui töösuhte jätkamine ei ole tõepoolest enam võimalik. Hoiatuse eesmärk on eelkõige juhtida töötaja tähelepanu rikkumisele ning anda talle võimalus käitumist parandada, et töösuhe saaks jätkuda. Tasub arvestada, et ilma tagasisidestamiseta ei pruugi töötaja olla teadlik, et mõni rikkumine või tegutsemise viis ei ole tööandja vaatest sobilik ning tõlgendab seda aktsepteeritavana. Hoiatusega juhib tööandja tähelepanu vajakajäämistele, annab selgitusi, millised on oodatavad tulemused või käitumine ning ühtlasi teavitab, et kui rikkumine jätkumine võib endaga kaasa tuua töösuhte lõppemise. Kui hoiatusest hoolimata töötaja rikkumist jätkab, siis saab tööandja ka töösuhte üles öelda, kuid see ei ole siiski pikale veninud ja kurnavaks muutunud konflikti puhul kiire lahendus.