Riigikogus arutati peretoetuste kärpimise eelnõud. Usaldushääletuseni ei jõutudki

Kella 17 paiku teatas riigikogu juhatuse aseesimees Toomas Kivimägi, et tema ja riigikogu esimees Lauri Hussar tegid ettepaneku, et käesoleval istungil lõpetataks eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmine. Seda selleks, et oleks võimalik hakata päevakorras olevaid eelnõusid arutama. Kolmas juhatuse liige ja teine aseesimees Jüri Ratas sellega nõus polnud. Kui juhatuses pole konsensust, siis tuleb suures saalis hääletus.