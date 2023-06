VIDEO | Kaja Kallas umbusaldamisest: see ei tulnud mulle üllatusena, Keskerakond jõudis Isamaast ette lihtsalt

„See on selline võidujooks, et kui Urmas Reinsalu ütleb, et nemad kavatsevad umbusaldada, siis Keskerakond loomulikult jookseb ette, et ei, nemad hakkavad hoopis umbusaldama,“ ütles Kallas ning lisas, et üllatusena talle opositsiooni plaan ei tulnud.

Hirmu Kallasel umbusalduse ees ei ole. „Ma olen seda nii palju läbi teinud,“ ütles Kallas. Ta lisas, et ka tulevased eelnõud, mis riigikogus obstruktsiooni tõttu edasi on lükkunud, on nüüd valitsuse usaldamisega seotud. „Mis see üks seal juures enam teeb,“ ütles ta.

Opositsioon süüdistas Kallast ebaväärikas ja valelikus käitumises, kas Kallas nõustub? Tema arvates on Keskerakonnast silmakirjalik selliseid asju öelda, arvestades, et oldi valitsuses EKREga, kellel lubati riigikogus sarnaselt käituda. „See on naljanumber,“ ütles Kallas.

Kas siis opositsiooni süüdistustel pole üldse alust? „Opositsioon loomulikult süüdistab ja kasutab kõiki viise, et valitsust kiusata. See ongi see, mis see on – kiusamine, et valitsus ei saaks oma tööd teha,“ ütles Kallas. Tema sõnul oli veel mõni aeg tagasi konsensus, et valitsus saab sada kriitikavaba päeva. „Ma oleks õnnelik, kui mul oleks üks selline päev,“ ütles Kallas.

Vaata täpsemalt videointervjuust!