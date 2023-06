Minister Signe Riisalo ja Eesti LGBT Ühing mõistavad teravalt hukka pühapäeval toime pandud vaenukuriteo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul möödus terve solidaarsusnädal rahumeelselt. „Seda šokeerivam on sellele järgnenud vägivallategu Eesti geikristlaste palvusel. Tunnen südamest kaasa nii kannatanutele ja nende lähedastele, kui selle koletu teo tunnistajateks olnutele, kellele oleme valmis pakkuma igasugust psühholoogilist tuge,“ ütles Riisalo ning lisas, et vaenu õhutajad peavad teos nägema vastutust.

Eesti LGBT Ühing jälgib hoolega käimasolevat kriminaalmenetluse käiku ja on vajadusel kontaktis politseiga. Samuti on ühing lähedases kontaktis Geikristlaste Kogu ja sündmusel viibinud kannatanutega. Ühing toetab omalt poolt igakülgselt kannatanuid ja aitab suhelda erinevate ametkondadega.

Riigikogu LGBT toetusrühm taunib pühapäeval toimunud noarünnakut

„Laupäevane Baltic Pride rongkäik möödus niivõrd rahulikult ja ilma vahejuhtumiteta, et tunduski, et meie ühiskonnas on toimunud tõeline pööre avatuse ja sallivuse suunas. Kahjuks tõestas pühapäevane julm rünnak, et viha ja vaen LGBT+ kogukonna suhtes ei ole Eestist kadunud ning jätkuvalt ohustab inimeste turvalisust ja seega ka avalikku korda,“ ütles parlamendi toetusrühma esimees, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets. „Eriti kurb, et palvusele kogunenud inimesi rünnati Jumala nimel, mis on vastuolus kõigi kristlike väärtuste ja põhimõtetega.“