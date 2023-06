Riigikogu vandeadvokaadid: opositsiooni kaebus riigikohtule peaks jääma rahuldamata

Riigikogu arvamus on, et riigikohus ei peaks kaebust läbi vaatama, kuna kaebajatel puudub kaebeõigus. Kui kaebust ka läbi vaadatakse, peaks riigikogu arvates selle jätma rahuldamata. Arvamuses on kirjas, et riigikogu liikmetel on küll õigus esitada protseduurilisi küsimusi, kuid seda õigust saab riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel piirata, kui see on vajalik Riigikogu sisulise töö jätkumiseks.