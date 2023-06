Suri Itaalia neljakordne peaminister Silvio Berlusconi

Aprillis kirjutas meedia, et Itaalia endisel peaministril ja erakonna Forza Itaalia juhil Silvio Berlusconil on diagnoositud leukeemia ning Itaalia uudisteagentuuri ANSA teatel raviti tal „tõsist verehaigust“ ja sellega seotud südame- ja veresoonkonna probleeme.

Berlusconi suri Milano San Raffaele haiglas, kus ta viibis juba tänavu aprillis intensiivravil. Mai keskpaigas teatas Berlusconi parteikaaslastele, et on haiglas viibides töötanud erakonna uue struktuuri kallal ja on peagi valmis tööle naasma.