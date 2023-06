EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul rääkisid opositsioonierakonnad juba eelmine nädal sellest, et aeg on sealmaal, et peaministrit umbusaldada. Ta rääkis, et opositsiooni etteheited on rängad. Ta tõi näiteks usaldusega sidumised, mida on tema hinnangul tulemas 6 kuni 7, mis on häbematu. Samuti mainis ta peaministri sõnakasutust.